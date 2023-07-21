В Польше возмутились словами Путина о подаренных Сталиным землях
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал слова президента России Владимира Путина о землях, подаренных республике Иосифом Сталиным после окончания Второй мировой войны.
Моравецкий назвал Сталина «военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков». Премьер-министр отказался обсуждать этот вопрос.
«Посол Российской Федерации будет вызван в министерство иностранных дел», - написал Моравецкий на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности 21 июля напомнил, что благодаря позиции Сталина после войны Польша получила часть принадлежавших Германии земель.
Польша ранее объявила об усилении границы с Белоруссией из-за прибытия в республики подразделений ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия Варшавы вызывают обеспокоенность, передает «Радиоточка НСН».
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