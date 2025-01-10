В Польше спецслужбы РФ обвинили во вмешательстве в президентские выборы

Польскими спецслужбами была выявлена группу, которая была подготовлена для якобы влияния на выборы президента страны. Об этом телеканалу TVN24 заявил вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

«Сняли флаги»: МИД Польши сообщил о закрытии генконсульства в Петербурге

По его словам, подготовка указанной группы якобы осуществлялась «российским ГРУ».

«Цель идентифицированой группы - влиять на польские выборы», - отметил политик, не предоставив при этом никаких доказательств.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, не упоминая напрямую имени американского бизнесмена и владельца соцсети X Илона Маска, обвинил его во вмешательстве в выборы в разных странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГРУПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры