В Польше спецслужбы РФ обвинили во вмешательстве в президентские выборы
Польскими спецслужбами была выявлена группу, которая была подготовлена для якобы влияния на выборы президента страны. Об этом телеканалу TVN24 заявил вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.
По его словам, подготовка указанной группы якобы осуществлялась «российским ГРУ».
«Цель идентифицированой группы - влиять на польские выборы», - отметил политик, не предоставив при этом никаких доказательств.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, не упоминая напрямую имени американского бизнесмена и владельца соцсети X Илона Маска, обвинил его во вмешательстве в выборы в разных странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США ввели санкции против 183 судов, перевозящих российские газ и нефть
- Суд назначил Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов
- США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Альфастрахования»
- Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США
- Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы
- Самолет с застрявшими в Египте российскими туристами прибыл в Москву
- Соцсеть X введет метки для пародийных аккаунтов
- СМИ: В Калифорнии сократили расходы на пожарную безопасность перед пожарами
- «Огниво, Поляна и коты»: Какие фильмы россияне смотрели онлайн в новогодние каникулы
- Цена нефти Brent на ICE превысила $80 впервые с 8 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru