В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной
Представитель польской полиции Магдалена Гонсовская заявила, что четырёхлетний воспитанник детского сада города Пясечно под Варшавой принёс в дошкольное учреждение самокрутку с марихуаной, сообщает РИА Новости.
Прибывшим на место происшествия полицейским малыш рассказал, что нашёл самокрутку дома. Позже 35-летний отец ребёнка признал, что наркотик принадлежит ему. Стражи порядка провели обыск и обнаружили ещё одну самокрутку в корзине для белья.
«Мужчина рассказал, что два дня назад отмечал свой день рождения и по этому поводу решил покурить марихуану, но это был разовый случай», - указала Гонсовская.
Она добавила, что отцу малыша предъявили обвинение в хранении наркотических средств.
Ранее в Москве на Калужском шоссе полицейские остановили автомобиль, внутри которого лежали пять килограммов марихуаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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