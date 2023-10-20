В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной

Прибывшим на место происшествия полицейским малыш рассказал, что нашёл самокрутку дома. Позже 35-летний отец ребёнка признал, что наркотик принадлежит ему. Стражи порядка провели обыск и обнаружили ещё одну самокрутку в корзине для белья.

«Мужчина рассказал, что два дня назад отмечал свой день рождения и по этому поводу решил покурить марихуану, но это был разовый случай», - указала Гонсовская.

Она добавила, что отцу малыша предъявили обвинение в хранении наркотических средств.

Ранее в Москве на Калужском шоссе полицейские остановили автомобиль, внутри которого лежали пять килограммов марихуаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

