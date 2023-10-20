В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной

Представитель польской полиции Магдалена Гонсовская заявила, что четырёхлетний воспитанник детского сада города Пясечно под Варшавой принёс в дошкольное учреждение самокрутку с марихуаной, сообщает РИА Новости.

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Прибывшим на место происшествия полицейским малыш рассказал, что нашёл самокрутку дома. Позже 35-летний отец ребёнка признал, что наркотик принадлежит ему. Стражи порядка провели обыск и обнаружили ещё одну самокрутку в корзине для белья.

«Мужчина рассказал, что два дня назад отмечал свой день рождения и по этому поводу решил покурить марихуану, но это был разовый случай», - указала Гонсовская.

Она добавила, что отцу малыша предъявили обвинение в хранении наркотических средств.

Ранее в Москве на Калужском шоссе полицейские остановили автомобиль, внутри которого лежали пять килограммов марихуаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаркотикиДетский СадПольшаМарихуана

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