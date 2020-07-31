В Польше раскрыли новые детали в деле о крушении самолета Качиньского

Тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, заложили в самолет во время ремонта в России. Об этом заявила польская комиссия по повторному расследованию катастрофы, она работает под руководством экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича. В эту пятницу, 31 июля, комиссия представила промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.

В нём приводится уже известная версия о том, что причиной крушения Ту-154 стал взрыв. Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, которые были взяты «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта Ту-154 №101 – самолета Качиньского – ещё в 2009 году, отмечает РИА ФАН.