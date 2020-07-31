В Польше раскрыли новые детали в деле о крушении самолета Качиньского
Тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, заложили в самолет во время ремонта в России. Об этом заявила польская комиссия по повторному расследованию катастрофы, она работает под руководством экс-министра обороны Польши Антони Мачеревича. В эту пятницу, 31 июля, комиссия представила промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.
В нём приводится уже известная версия о том, что причиной крушения Ту-154 стал взрыв. Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, которые были взяты «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта Ту-154 №101 – самолета Качиньского – ещё в 2009 году, отмечает РИА ФАН.
Напомним, самолет потерпел крушение в апреле 2010 года под Смоленском. На его борту находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Они летели на траурные мероприятия в Катынь. Все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.
В эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что версиями о якобы произошедшем взрыве на борту Ту-154 поляки выставляют себя «идиотами и болванами» в глазах мировой авиационной общественности.
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