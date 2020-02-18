В Польше продолжаются протесты против импорта российского угля
Польские шахтеры продолжают протестовать против импорта угля из РФ, который рассматривается как угроза занятости местного населения. Об этом пишет Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
По данным агентства, несколько сотен шахтеров в южном угледобывающем городе Славков заблокировали железнодорожные пути на пути импорта, а также установили на путях устройства, похожие на взрывчатку.
Шахтеры заявляют, что импорт миллионов тонн более дешевого российского угля подрывает их рабочие места, и указали, что на их шахтах накапливаются миллионы тонн непроданного польского угля, отмечает агентство.
28 февраля шахтеры также объявили массовую акцию протеста в Варшаве с требованиями защиты рабочих мест, повышения заработной платы и прекращения импорта угля. Еще один протест состоится в начале предвыборного сезона перед президентскими выборами 10 мая.
Как пишет Associated Press, добыча угля является крупнейшим работодателем в Польше, на которую приходится около 83 000 рабочих мест. В прошлом году Польша добыла более 61 млн тонн угля, но продала только 58,4 млн тонн. В то же время было импортировано около 16,7 млн тонн угля, в основном из России.
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