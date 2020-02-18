В Польше продолжаются протесты против импорта российского угля

Шахтеры заявляют, что импорт миллионов тонн более дешевого российского угля подрывает их рабочие места, и указали, что на их шахтах накапливаются миллионы тонн непроданного польского угля, отмечает агентство.

28 февраля шахтеры также объявили массовую акцию протеста в Варшаве с требованиями защиты рабочих мест, повышения заработной платы и прекращения импорта угля. Еще один протест состоится в начале предвыборного сезона перед президентскими выборами 10 мая.

Как пишет Associated Press, добыча угля является крупнейшим работодателем в Польше, на которую приходится около 83 000 рабочих мест. В прошлом году Польша добыла более 61 млн тонн угля, но продала только 58,4 млн тонн. В то же время было импортировано около 16,7 млн тонн угля, в основном из России.

