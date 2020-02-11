В Польше избили группу русскоязычных молодых людей

В Польше избили группу молодых людей, которые разговаривали между собой на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в центре города Торунь. Пострадавшие оказались гражданами РФ, Белоруссии и Украины.

По данным агентства, один из пяти пострадавших сам рассказал о произошедшем в Facebook. По его словам, нападавшие кричали «Польша для поляков!» и били даже девушку, которая находилась в компании. Молодой человек также заявил, что его другу разбили голову, однако без серьезных последствий.

Кроме того, как заявил пострадавший никто из прохожих не обратил на происходящее внимание и не оказал помощи. В настоящее время полиция Польши разыскивает обидчиков, инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

