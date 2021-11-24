В Польше призвали к финансовой и юридической войне с Москвой из-за Молдавии

Страны Евросоюза должны начать превентивную войну с Москвой с использованием политического, юридического и финансового «оружия», пишет издание Biznes Alert.

«Халатность или злонамеренность?» Почему Молдавия не платит за российский газ

По словам журналиста Войцеха Якобика, российские власти используют долги Кишинева перед «Газпромом», чтобы повлиять на политику Молдавии, в то время, как европейский газовый кризис усугубляет ситуацию.

«Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы», — высказал свое мнение публицист.

Тем временем, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что долг перед российским «Газпромом» будет закрыт до конца текущей недели.

В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет. Накануне «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:МолдавияЕвросоюзПольша
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