В Польше призвали к финансовой и юридической войне с Москвой из-за Молдавии
Страны Евросоюза должны начать превентивную войну с Москвой с использованием политического, юридического и финансового «оружия», пишет издание Biznes Alert.
По словам журналиста Войцеха Якобика, российские власти используют долги Кишинева перед «Газпромом», чтобы повлиять на политику Молдавии, в то время, как европейский газовый кризис усугубляет ситуацию.
«Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы», — высказал свое мнение публицист.
Тем временем, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что долг перед российским «Газпромом» будет закрыт до конца текущей недели.
В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет. Накануне «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.
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