В Польше призвали к финансовой и юридической войне с Москвой из-за Молдавии

По словам журналиста Войцеха Якобика, российские власти используют долги Кишинева перед «Газпромом», чтобы повлиять на политику Молдавии, в то время, как европейский газовый кризис усугубляет ситуацию.

«Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы», — высказал свое мнение публицист.

Тем временем, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что долг перед российским «Газпромом» будет закрыт до конца текущей недели.

В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет. Накануне «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.

