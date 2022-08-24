В Польше признали проблемы с импортозамещением российского угля
Уголь, который Польша импортирует из третьих стран, в худшую сторону отличается от российского. В частности, он имеет низкую калорийность, а стоит дороже, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
Отмечается, что из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается лишь от 10% до 20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива, тогда как министерство климата и окружающей среды заявляло, что эта доля составит 20-40%.
Сейчас Польша покупает уголь по цене 640 долларов за тонну. У России польские власти закупали уголь дешевле.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша уже начала платить за свои необдуманные решения.
«Что-то в Польше не слишком довольны результатами энергетической политики правительства. За порочные решения приходится платить», - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Польша в апреле полностью отказалась от российского угля.
Ранее сообщалось, что Россия перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказался ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- Задержанного в Екатеринбурге Евгения Ройзмана доставят в Москву
- YouTube заблокировал аккаунт ПАО «КАМАЗ» без возможности восстановления
- СМИ: Зеленский готов был уйти в отставку в начале спецоперации
- Великобритания исключила из санкций губернатора Севастополя
- В Польше признали проблемы с импортозамещением российского угля
- Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие два-три дня
- Минприроды: пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов
- Коллегия присяжных признала калининградских медиков виновными в убийстве младенца
- Адвокат: Ройзмана увезли на допрос
- Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru