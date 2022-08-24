В Польше признали проблемы с импортозамещением российского угля

Уголь, который Польша импортирует из третьих стран, в худшую сторону отличается от российского. В частности, он имеет низкую калорийность, а стоит дороже, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается лишь от 10% до 20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива, тогда как министерство климата и окружающей среды заявляло, что эта доля составит 20-40%.

Сейчас Польша покупает уголь по цене 640 долларов за тонну. У России польские власти закупали уголь дешевле.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша уже начала платить за свои необдуманные решения.



«Что-то в Польше не слишком довольны результатами энергетической политики правительства. За порочные решения приходится платить», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Польша в апреле полностью отказалась от российского угля.

Ранее сообщалось, что Россия перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказался ЕС.



