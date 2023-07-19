Еврокомиссия: ведет работу с пятью странами по транспортировке украинского зерна

Еврокомиссия работает с пятью странами, граничащими с Украиной в свете прекращения действия зерновой сделки по увеличению пропускной способности «маршрутов солидарности», через которые украинское зерно вывозится по суше через страны ЕС. Об этом заявили в пресс-службе ЕК.

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что решение по зерновой сделке окончательное

Как отмечается, это направление регулируется Брюсселем через координационную платформу под руководством вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе Украины с ООН и Турцией.

Ранее МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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