Еврокомиссия: ведет работу с пятью странами по транспортировке украинского зерна
Еврокомиссия работает с пятью странами, граничащими с Украиной в свете прекращения действия зерновой сделки по увеличению пропускной способности «маршрутов солидарности», через которые украинское зерно вывозится по суше через страны ЕС. Об этом заявили в пресс-службе ЕК.
Как отмечается, это направление регулируется Брюсселем через координационную платформу под руководством вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.
Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе Украины с ООН и Турцией.
Ранее МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru