В Польше подготовили план эвакуации своих дипломатов c Украины
Варшава подготовила план эвакуации польских дипломатов c Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Как отметил замглавы МИД, сейчас эвакуации дипломатов не планируется.
«В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями», — цитирует Пшидача РИА Новости.
Замминистра добавил, что при возникновении какой-либо угрозы для дипломатов Польша будет «реагировать естественным образом», пишет RT.
Ранее своих сотрудников, работающих в диппредставительствах на Украине, и членов их семей эвакуировали США, Великобритания, Австралия. Такие меры были приняты из-за якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Кроме того, Канада и Германия предложили своим дипломатам покинуть страну.
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