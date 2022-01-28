В Польше подготовили план эвакуации своих дипломатов c Украины

Как отметил замглавы МИД, сейчас эвакуации дипломатов не планируется.

«В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями», — цитирует Пшидача РИА Новости.

Замминистра добавил, что при возникновении какой-либо угрозы для дипломатов Польша будет «реагировать естественным образом», пишет RT.

Ранее своих сотрудников, работающих в диппредставительствах на Украине, и членов их семей эвакуировали США, Великобритания, Австралия. Такие меры были приняты из-за якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Кроме того, Канада и Германия предложили своим дипломатам покинуть страну.

