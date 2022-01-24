СМИ: Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

По данным издания, из-за якобы возможного обострения ситуации гражданам Австралии рекомендовали отказаться от посещения Украины, а уже находящимся на украинской территории - покинуть страну.

Ранее стало известно, что Украину покинут некоторые сотрудники посольства США в Киеве и члены их семей, напоминает «Свободная пресса».

Затем в МИД Великобритании заявили, что ряд сотрудников британского посольства на Украине покинет страну из-за якобы растущей угрозы со стороны России.

