СМИ: Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева, сообщает газета The Sydney Morning Herald.
По данным издания, из-за якобы возможного обострения ситуации гражданам Австралии рекомендовали отказаться от посещения Украины, а уже находящимся на украинской территории - покинуть страну.
Ранее стало известно, что Украину покинут некоторые сотрудники посольства США в Киеве и члены их семей, напоминает «Свободная пресса».
Затем в МИД Великобритании заявили, что ряд сотрудников британского посольства на Украине покинет страну из-за якобы растущей угрозы со стороны России.
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