СМИ: Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева, сообщает газета The Sydney Morning Herald.

В ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению

По данным издания, из-за якобы возможного обострения ситуации гражданам Австралии рекомендовали отказаться от посещения Украины, а уже находящимся на украинской территории - покинуть страну.

Ранее стало известно, что Украину покинут некоторые сотрудники посольства США в Киеве и члены их семей, напоминает «Свободная пресса».

Затем в МИД Великобритании заявили, что ряд сотрудников британского посольства на Украине покинет страну из-за якобы растущей угрозы со стороны России.

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