СМИ: ненависть к России наносит ущерб польской экономике
У Варшавы ненависть к Москве превышает любовь к своей стране, поэтому она наносит ущерб, в том числе государственной экономике, сообщает Myśl Polska.
По данным издания, политика Польши строится на том, чтобы доказать, кто больше всех любит США и Украину и презирает все российское. Подобной позиции придерживается правящая партия «Право и справедливость», политика которой обойдет американо-индийский торговый маршрут территорию РФ. При этом Польша не станет одним из важных инфраструктурных центров.
Ранее Песков назвал Польшу агрессивной страной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru