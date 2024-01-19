В Латвии начнут регистрировать однополые союзы
19 января 202421:56
В Латвии приняли поправки в законодательство, разрешающие регистрировать союзы однополых пар, сообщает Delfi.
Как объявил президент страны Эдгарс Ринкевичс поправки вступят в силу с 1 июля 2024 года.
Авторы законопроекта полагают, что новое партнерство между людьми одного пола станет новым способом юридически укрепить отношения между двумя людьми и предоставить им социальную и экономическую защиту.
Ранее власти Индии выступили против однополых браков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru