В Латвии начнут регистрировать однополые союзы

В Латвии приняли поправки в законодательство, разрешающие регистрировать союзы однополых пар, сообщает Delfi.

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Как объявил президент страны Эдгарс Ринкевичс поправки вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Авторы законопроекта полагают, что новое партнерство между людьми одного пола станет новым способом юридически укрепить отношения между двумя людьми и предоставить им социальную и экономическую защиту.

Ранее власти Индии выступили против однополых браков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентОднополые БракиПоправки Латвия

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