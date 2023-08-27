В Польше неизвестные нарушили движение поездов под гимн России

Это произошло из-за вмешательства неизвестных в систему управления железнодорожного транспорта. Вечером 25 августа кто-то начал транслировать на железнодорожных частотах сигнал об аварийной остановке, а затем гимн России и фрагменты одного из выступлений Владимира Путина.

Несколько поездов были задержаны. Железнодорожники уведомили о произошедшем правоохранительные органы.

