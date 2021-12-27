В Польше наложили вето на скандальный закон о СМИ

Польский президент Анджей Дуда наложил вето на скандальный закон, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, которые вещают на территории Польши. Об этом сообщает ряд СМИ.

Глава государства отказался подписать закон, вызвавший волну протестов по всей стране. Общественность предполагает, что этот документ принят для того, чтобы повлиять на оппозиционный телеканал TVN. Его владельцем является американский концерн Discovery, а руководителем - нидерландская компания Polish Television Holding BV.