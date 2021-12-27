В Польше наложили вето на скандальный закон о СМИ

Польский президент Анджей Дуда наложил вето на скандальный закон, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, которые вещают на территории Польши. Об этом сообщает ряд СМИ.

Глава государства отказался подписать закон, вызвавший волну протестов по всей стране. Общественность предполагает, что этот документ принят для того, чтобы повлиять на оппозиционный телеканал TVN. Его владельцем является американский концерн Discovery, а руководителем - нидерландская компания Polish Television Holding BV.

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Польская оппозиция считает этот закон атакой на свободу средств массовой информации.

Ранее сеймом Польши был принят документ, вносящий поправки в закон о радио- и телевещании в стране. Согласно ему, владельцем вещающего в Польше телеканала не может быть компания с долей иностранного капитала более 49%.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПрезидентЖурналистыСМИЗаконПольша
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