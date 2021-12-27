В Польше наложили вето на скандальный закон о СМИ
Польский президент Анджей Дуда наложил вето на скандальный закон, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, которые вещают на территории Польши. Об этом сообщает ряд СМИ.
Глава государства отказался подписать закон, вызвавший волну протестов по всей стране. Общественность предполагает, что этот документ принят для того, чтобы повлиять на оппозиционный телеканал TVN. Его владельцем является американский концерн Discovery, а руководителем - нидерландская компания Polish Television Holding BV.
Польская оппозиция считает этот закон атакой на свободу средств массовой информации.
Ранее сеймом Польши был принят документ, вносящий поправки в закон о радио- и телевещании в стране. Согласно ему, владельцем вещающего в Польше телеканала не может быть компания с долей иностранного капитала более 49%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Президентом Белоруссии не сможет стать один и тот же человек больше двух сроков
- Москвичей оштрафовали на 28 млн за отсутствие ПЦР-тестов после поездок
- Проект поправок в конституцию опубликован в Белоруссии
- Суд в Белоруссии приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
- Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу
- Каждый десятый россиян осмотрел пресс-конференцию Путина в прямом эфире
- Вертолет Ми-2 упал в Удмуртии во время обследования нефтепровода
- В Польше наложили вето на скандальный закон о СМИ
- В «Слуге народа» объяснили постановку женщин на воинский учет
- Мурашко: В мире есть все необходимое для победы над COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru