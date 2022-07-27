В Польше кортеж лидера правящей партии Качиньского закидали яйцами
Колонну автомобилей председателя польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского забросали яйцами во время визита политика в Великопольское воеводство. Об этом сообщает портал dziennik.pl.
Отмечается, что кортеж Качиньского забросал яйцами житель Гнезна. Хулигана задержали и выписали ему штраф в 100 злотых (около $21).
Позже мужчина заявил полицейским, что был недоволен увеличившимися выплатами по кредиту, который он взял для строительства дома, пишет Ura.ru.
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