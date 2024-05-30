В Польше арестованы подозреваемые в подготовке диверсии по заданию России
В Польше задержан местный житель, а также два гражданина Белоруссии, они проходят по делу о подготовке диверсии по заданию российской разведки, сообщает «Коммерсант».
Задержания прошли в Варшаве и городе Прушкув. Как считает обвинение, поляк и белорусы состояли в преступной группе, которая должна была совершать диверсии, в том числе поджоги, якобы по заданию российских спецслужб.
21 мая в Польше арестовали девять человек по подозрению в диверсиях.
Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что в Польше проверяют версию о «причастности» России к пожару в ТЦ в Варшаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru