В Польше арестованы подозреваемые в подготовке диверсии по заданию России

В Польше задержан местный житель, а также два гражданина Белоруссии, они проходят по делу о подготовке диверсии по заданию российской разведки, сообщает «Коммерсант».

В Польше арестовали девять человек якобы из-за диверсий по заказу России

Задержания прошли в Варшаве и городе Прушкув. Как считает обвинение, поляк и белорусы состояли в преступной группе, которая должна была совершать диверсии, в том числе поджоги, якобы по заданию российских спецслужб.

21 мая в Польше арестовали девять человек по подозрению в диверсиях.

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что в Польше проверяют версию о «причастности» России к пожару в ТЦ в Варшаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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