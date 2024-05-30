В Польше арестованы подозреваемые в подготовке диверсии по заданию России

Задержания прошли в Варшаве и городе Прушкув. Как считает обвинение, поляк и белорусы состояли в преступной группе, которая должна была совершать диверсии, в том числе поджоги, якобы по заданию российских спецслужб.

21 мая в Польше арестовали девять человек по подозрению в диверсиях.

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что в Польше проверяют версию о «причастности» России к пожару в ТЦ в Варшаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

