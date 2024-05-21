В Польше арестовали девять человек якобы из-за диверсий по заказу России

Девять человек арестовали в Польше в связи с подозрениями в диверсиях, которые были совершены якобы по заказу России. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск в эфире канала TVN24.

По словам политика, подозреваемым предъявили обвинения в «непосредственном участии в диверсиях по запросу российских служб».

«Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — указал Туск.

Как отметил премьер, речь идет о наемниках или представителях криминального мира. Обвинения касаются граждан Польши, Украины и Белоруссии.

Ранее Туск заявил, что Варшава выделит 10 млрд злотых на усиление безопасности восточных рубежей — строительство и модернизацию фортификационных сооружений на 400-километровом участке границы с РФ и Белоруссией, напоминает Ura.ru.

