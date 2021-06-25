В полиции заявили, что нападавший из Вюрцбурга недавно проходил психиатрическое лечение
Мужчина, напавший на прохожих в Вюрцбурге (Германия), страдал от психического заболевания. Об этом рассказал министр внутренних дел земли Бавария Йоахим Херман в комментарии немецкой газете Bild.
По словам министра, в последние месяцы мужчина "отличался агрессивным поведением" в последнее время. Кроме того, за несколько дней до нападения он был отправлен на принудительное лечение. О том, выписали его или он сбежал, Херман не упомянул.
Жертвами нападения днем в пятницу стали три человека, от пяти до шести человек получили травмы. Неизвестно, было ли нападение связано с терроризмом.
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