В полиции заявили, что нападавший из Вюрцбурга недавно проходил психиатрическое лечение

Мужчина, напавший на прохожих в Вюрцбурге (Германия), страдал от психического заболевания. Об этом рассказал министр внутренних дел земли Бавария Йоахим Херман в комментарии немецкой газете Bild.

По словам министра, в последние месяцы мужчина "отличался агрессивным поведением" в последнее время. Кроме того, за несколько дней до нападения он был отправлен на принудительное лечение. О том, выписали его или он сбежал, Херман не упомянул.

Жертвами нападения днем в пятницу стали три человека, от пяти до шести человек получили травмы. Неизвестно, было ли нападение связано с терроризмом.

