«В политике все средства хороши». В Ереване приветствовали признание Сирией геноцида армян

«Каждый факт признания событий, которые являются черной историей армянского народа, конечно, приветствуется. Было бы лучше, если бы это было сделано раньше. Местные арабские племена были одними из первых, кто приютил выживших в геноциде армян, бывших жителей Османской империи. Но, тем не менее, в свете того, что данная тема становится политической, я ничего плохого не вижу, в политике все средства хороши. Когда справедливость восторжествовала в очередной раз, это нужно приветствовать. Это должно в очередной раз говорить тем странам, которые еще не признали факт геноцида армян, что нужно его признавать и избегать повторения каких-либо подобных событий. Я рассматриваю это как моральный акт. Турция должна смириться со своей историей. Есть факты, которые показывают, что в период формирования турецкой республики, прежние власти признали эти события и осудили младотурецкое правительство. Но, к сожалению, это не имело продолжения. В дальнейшем политика непризнания усилилась и превратилась в государственную политику», - констатировал он.

Ежегодно 24 апреля в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина «геноцид» в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери.

