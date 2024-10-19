В Пхеньяне обнаружили обломки южнокорейского беспилотника
Беспилотник Южной Кореи обнаружили в одном из районов Пхеньяна. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отметили в министерстве обороны КНДР, обломки аппарата нашли 13 октября.
«Представитель министерства... предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны», — передает ЦТАК.
Северная Корея также пригрозила в этом случае нанести немедленные ответные удары.
Ранее ЦТАК сообщило, что в КНДР более 1,4 млн молодых северокорейцев на фоне обострения на границе с Южной Кореей выразили желание служить в армии и «наказать подонков», нарушивших суверенитет и безопасность Северной Кореи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru