В Пхеньяне обнаружили обломки южнокорейского беспилотника

Беспилотник Южной Кореи обнаружили в одном из районов Пхеньяна. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как отметили в министерстве обороны КНДР, обломки аппарата нашли 13 октября.

«Представитель министерства... предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны», — передает ЦТАК.

Северная Корея также пригрозила в этом случае нанести немедленные ответные удары.

Ранее ЦТАК сообщило, что в КНДР более 1,4 млн молодых северокорейцев на фоне обострения на границе с Южной Кореей выразили желание служить в армии и «наказать подонков», нарушивших суверенитет и безопасность Северной Кореи.

