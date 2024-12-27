В Перу ввели режим ЧС на 90 дней из-за разлива нефти

Правительство Перу ввело в стране режим Чрезвычайной ситуации из-за аварии на севере страны, которая привела к разливу нефти, сообщает El Tiempo.

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Инцидент произошел на терминале нефтеперерабатывающего завода Petroperú.

По данным издания, выброс нефти затронул по меньшей мере 7 пляжей на северном побережье Перу. В настоящее время уже развернута работа по спасению животных и птиц, которые могли пострадать в результате происшествия.

Прокуратура проверяет информацию о том, что выброс мог произойти в результате маневров при погрузке нефтепродуктов на танкер.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о непринятии мер к устранению утечки мазута в Анапе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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