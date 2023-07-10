В Перу ввели режим ЧС из-за случаев синдрома Гийена-Барре

Власти Перу ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне необычного роста количества случаев синдрома Гийена-Барре, сообщает газета «Перуано».

Он будет действовать 90 дней с возможностью продления. По данным Министерства здравоохранения, ЧС позволит властям закупить в срочном порядке 5 тысяч ампул иммуноглобулина для лечения заболевания.

Как ожидается, купленных запасов должно хватить на обеспечение пациентов необходимым бесплатным лечением на срок до двух лет. В настоящее время в стране выявлено около 190 случаев синдрома Гийена-Барре. Четыре человека скончались.

Ранее синдром Гийена—Барре был диагностирован у экс-спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

