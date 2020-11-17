В Перу третий раз за неделю назначили временного президента
Новым президентом Перу стал депутат местного конгресса Франциско Сагасти. Об этом пишет BBC Mundo.
Он будет руководить переходным правительством до 28 июля 2021 года. Затем всеобщим голосованием будет избран новый кандидат.
Предыдущий временный президент Перу Мануэль Мерино пробыл на своем посту шесть дней и подал в отставку 15 ноября. Он ушел в отставку на фоне протестов в стране.
Ранее парламент Перу отстранил президент Мартина Вискарру от должности 9 ноября из-за обвинений в коррупции. Вопрос о законности импичмента Вискарры будет рассмотрен 18 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
- В Перу третий раз за неделю назначили временного президента
- В России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха
- Сеть книжных магазинов «Республика» подала заявление о банкротстве
- Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru