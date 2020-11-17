В Перу третий раз за неделю назначили временного президента

Новым президентом Перу стал депутат местного конгресса Франциско Сагасти. Об этом пишет BBC Mundo.

Он будет руководить переходным правительством до 28 июля 2021 года. Затем всеобщим голосованием будет избран новый кандидат.

Предыдущий временный президент Перу Мануэль Мерино пробыл на своем посту шесть дней и подал в отставку 15 ноября. Он ушел в отставку на фоне протестов в стране.

Президенту Перу объявили импичмент из-за взяток

Ранее парламент Перу отстранил президент Мартина Вискарру от должности 9 ноября из-за обвинений в коррупции. Вопрос о законности импичмента Вискарры будет рассмотрен 18 ноября.


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ФОТО: РИА Новости
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