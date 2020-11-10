Президенту Перу объявили импичмент из-за взяток

Конгресс Перу отстранил от должности президента республики Мартина Вискарру, сообщается на сайте парламента.

Из 130 парламентариев решение поддержали 105 человек, четверо воздержались.

В национальном послании президент Вискарра заявил, что не собирается оспаривать решение Конгресса. Он сообщил, что с сегодняшнего дня покидает свой пост и переезжает домой из президентской резиденции.

В СМИ сообщали, что Конгресс недоволен Вискарру из-за крупных взяток, которые он получил, возглавляя регион Мокегуа.