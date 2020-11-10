Президенту Перу объявили импичмент из-за взяток
Конгресс Перу отстранил от должности президента республики Мартина Вискарру, сообщается на сайте парламента.
Из 130 парламентариев решение поддержали 105 человек, четверо воздержались.
В национальном послании президент Вискарра заявил, что не собирается оспаривать решение Конгресса. Он сообщил, что с сегодняшнего дня покидает свой пост и переезжает домой из президентской резиденции.
В СМИ сообщали, что Конгресс недоволен Вискарру из-за крупных взяток, которые он получил, возглавляя регион Мокегуа.
Согласно Конституции республики, место президента заменит спикер парламента Мерино де Лама. Президентские выборы и выборы в парламент назначены в Перу на 11 апреля 2021 года.
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