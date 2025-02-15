В Перу полицейский для задержания наркоторговца переоделся в капибару

В Перу полицейский для задержания наркоторговца переоделся в ростовой костюм капибары.

Полиция задержала мужчину, который устроил дебош в храме Климовска

Сотрудники правоохранительных органов для отвлечения внимания устроили представление перед домом предполагаемого преступника, а потом один из них в костюме животного ворвался внутрь.

Полиция сообщила, что маскировка позволила поймать наркоторговца с поличным, у него нашли 1700 упаковок запрещенных веществ.

Силовики Перу часто используют различные наряды во время задержаний, чтобы не вызывать подозрения. Правоохранители используют костюмы, например, Железного человека, мишки Тедди, Человека-паука, Капитана Америки, Тора и Черной вдовы.

Ранее столичная полиция задержала водителя внедорожника, который выстрелил в таксиста в ходе дорожного конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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