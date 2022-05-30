В Перу изолировали первого пациента с признаками заражения оспой обезьян
В Перу изолировали первого пациента на территории страны с признаками заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Отмечается, что пациент является 70-летним местным жителем, вернувшимся домой из республики Эквадор. Анализы мужчины медики направили в США для подтверждения заболевания.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 130 случаев заражения оспой обезьян, больше всего заболевших в Испании, Португалии, Великобритании.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвалосновные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.
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