В Перу изолировали первого пациента с признаками заражения оспой обезьян

В Перу изолировали первого пациента на территории страны с признаками заражения оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Отмечается, что пациент является 70-летним местным жителем, вернувшимся домой из республики Эквадор. Анализы мужчины медики направили в США для подтверждения заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 130 случаев заражения оспой обезьян, больше всего заболевших в Испании, Португалии, Великобритании.



Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвалосновные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.







