В Перу и Парагвае начнут прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса

Власти Перу и Парагвая объявили о начале вакцинации от коронавируса четвертой дозой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минздравов стран.

Отмечается, что ревакцинация будет предложена в первую очередь для жителей пожилого возраста и людей со слабым иммунитетом. В Перу очередная ревакцинация стартует 2 апреля, в Парагвае - 4 апреля.

Ранее в пятницу Росстат сообщил о том, что в феврале России выросло число смертей от коронавируса по сравнению с январем.



