В Перу и Парагвае начнут прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса
2 апреля 202200:20
Власти Перу и Парагвая объявили о начале вакцинации от коронавируса четвертой дозой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минздравов стран.
Отмечается, что ревакцинация будет предложена в первую очередь для жителей пожилого возраста и людей со слабым иммунитетом. В Перу очередная ревакцинация стартует 2 апреля, в Парагвае - 4 апреля.
Ранее в пятницу Росстат сообщил о том, что в феврале России выросло число смертей от коронавируса по сравнению с январем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+19 164 / сут.
Умерли
369 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+45 998 / сут.
- Американские эксперты вылетели в Китай для расследования авиакатастрофы
- США ввели санкции против 120 компаний РФ и Белоруссии
- Шри-Ланка ввела режим ЧС из-за беспорядков
- Более 10 детей пострадали в ДТП в Карелии
- Умерла актриса Александра Яковлева
- Пожар на Белгородской нефтебазе потушен
- В феврале в РФ выросло число смертей от коронавируса
- Глава МИД Австрии не ожидает скорой нормализации отношений с РФ
- Минюст признал иноагентами еще восемь человек
- Стас Михайлов и Диана Гурцкая получили звание Народных артистов России
1 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru