В Пентагоне заявили об увеличении численности боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане
Число боевиков террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) в Афганистане могло вырасти с тех пор, как США в конце августа вывели свои войска из страны. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС Соединенных Штатов, генерал Кеннет Маккензи в интервью агентству Associated Press.
«Думаю, их [боевиков] численность несколько возросла. Там есть присутствие [«Аль-Каиды»]. Мы полагали, что оно значительно сократилось к концу этого конфликта. Думаю, что некоторые люди, вероятно, вернулись [в Афганистан]. Но это одна из "тем", за которыми мы следим», — подчеркнул Маккензи.
Генерал допустил, что боевики могли вернуться из-за отсутствия надежной охраны афганских границ.
Американский военнослужащий отметил, что в Пентагоне хотели бы увидеть «жесткую позицию» в отношении «Аль-Каиды» со стороны захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ) . По словам генерала, Соединенные Штаты пытаются выяснить, как нынешние афганские власти будут действовать в отношении боевиков.
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