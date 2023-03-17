В Пентагоне заявили, что Россия вряд ли извлечет что-то ценное из упавшего дрона

По его словам, при этом никакой ценной информации из него Россия в итоге не получит. Как отметил представитель Пентагона, Вашингтон предпринял определенные меры для защиты информации на борту летательного аппарата. Кроме того, обломки дрона находятся на очень большой глубине.

Напомним, беспилотник США MQ-9 Reaper обнаружили около Севастополя на глубине около 900 метров.

