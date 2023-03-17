В Пентагоне заявили, что Россия вряд ли извлечет что-то ценное из упавшего дрона
Власти Соединенных Штатов признают, что Москва пытается поднять упавший в Черное море американский беспилотник, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера.
По его словам, при этом никакой ценной информации из него Россия в итоге не получит. Как отметил представитель Пентагона, Вашингтон предпринял определенные меры для защиты информации на борту летательного аппарата. Кроме того, обломки дрона находятся на очень большой глубине.
Напомним, беспилотник США MQ-9 Reaper обнаружили около Севастополя на глубине около 900 метров.
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