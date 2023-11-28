Пентагон не может подтвердить данные о снимках Белого дома со спутника КНДР

Пентагон не может подтвердить, что разведывательный спутник Северной Кореи сделал снимки Белого дома и Министерства обороны США, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

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«Мы не можем подтвердить достоверность этого утверждения», — сказал он.

Ранее стало известно, что северокорейский разведывательный спутник сделал снимки американской администрации и Министерства обороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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