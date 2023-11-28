Пентагон не может подтвердить данные о снимках Белого дома со спутника КНДР
28 ноября 202305:36
Пентагон не может подтвердить, что разведывательный спутник Северной Кореи сделал снимки Белого дома и Министерства обороны США, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства.
«Мы не можем подтвердить достоверность этого утверждения», — сказал он.
Ранее стало известно, что северокорейский разведывательный спутник сделал снимки американской администрации и Министерства обороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru