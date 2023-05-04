В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT

Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Пентагона Крейг Мартелл сообщил, что системы генеративного ИИ, такие как ChatGPT, до смерти пугают его. Об этом сообщило издание Breaking Defense.

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Он отметил, что системы, аналогичные ChatGPT, не понимают контекст, однако «авторитетно» отвечают на вопросы. По словам Мартелла, ChatGPT является идеальным инструментом для дезинформации.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что чат-бот с искусственным интеллектом превосходит средний уровень развития человека. При этом, по его словам, до «цифрового концлагеря» еще далеко, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАИскусственный Интеллект

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