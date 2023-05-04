В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT
Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Пентагона Крейг Мартелл сообщил, что системы генеративного ИИ, такие как ChatGPT, до смерти пугают его. Об этом сообщило издание Breaking Defense.
Он отметил, что системы, аналогичные ChatGPT, не понимают контекст, однако «авторитетно» отвечают на вопросы. По словам Мартелла, ChatGPT является идеальным инструментом для дезинформации.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что чат-бот с искусственным интеллектом превосходит средний уровень развития человека. При этом, по его словам, до «цифрового концлагеря» еще далеко, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- Медведев заявил, что атака на Кремль приведет к эскалации конфликта
- Французский олимпийский чемпион объяснил поддержку российских спортсменов
- США заявили о непричастности к атакам дронов на Кремль
- В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT
- В ЛНР назвали сроки начала контрнаступления ВСУ
- СМИ: Закрытый на ремонт участок Замоскворецкой ветки московского метро откроют 10 мая
- В выходные в Москве выпадет снег
- «Матч ТВ» больше не будет использовать дроны для съемки матчей РПЛ
- СМИ: Индия не смогла договориться с РФ о расчётах в рупиях
- «Как клоуны»: Пригожин заявил о невозможности ядерного удара в ответ на атаку на Кремль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru