В Пентагоне заявили, что до смерти напуганы ChatGPT

Он отметил, что системы, аналогичные ChatGPT, не понимают контекст, однако «авторитетно» отвечают на вопросы. По словам Мартелла, ChatGPT является идеальным инструментом для дезинформации.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что чат-бот с искусственным интеллектом превосходит средний уровень развития человека. При этом, по его словам, до «цифрового концлагеря» еще далеко, сообщает «Радиоточка НСН».

