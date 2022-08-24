В Пентагоне сообщили о нанесении ударов по сирийскому Дейр-эз-Зору

«По указанию президента [Соединенных Штатов Джо] Байдена ВС США нанесли сегодня высокоточные удары в сирийском Дейр-эз-Зоре... США наносят удары по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана», — говорится в сообщении командования в Twitter.

В CENTCOM подчеркнули, что характер ударов был «соразмерным», и действия американских военных направлены на «ограничение риска эскалации и сведение к минимуму риска жертв», отмечает РЕН ТВ. Кроме того, командование указало, что Вашингтон «не стремится к конфликту», но продолжит принимать меры для защиты своих граждан, пишет Газета.ру.

