В Пентагоне сообщили о нанесении ударов по сирийскому Дейр-эз-Зору
Вооруженные силы США ударили по объектам инфраструктуры в Сирии, которые якобы связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).
«По указанию президента [Соединенных Штатов Джо] Байдена ВС США нанесли сегодня высокоточные удары в сирийском Дейр-эз-Зоре... США наносят удары по объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана», — говорится в сообщении командования в Twitter.
В CENTCOM подчеркнули, что характер ударов был «соразмерным», и действия американских военных направлены на «ограничение риска эскалации и сведение к минимуму риска жертв», отмечает РЕН ТВ. Кроме того, командование указало, что Вашингтон «не стремится к конфликту», но продолжит принимать меры для защиты своих граждан, пишет Газета.ру.
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