В Пентагоне признали подлинность видео с НЛО
Моряки эсминца ВМС США сняли несколько неизвестных летающих объектов, которые пролетали над соседним кораблем, пишет The New York Post.
Инцидент произошел в 2019 году. Как сообщил Пентагон, запись подлинная, однако объяснить в военном ведомстве, откуда взялись неизвестные объекты, не смогли. В видео, которое сняли члены экипажа эсминца «Рассел», можно увидеть треугольный объект и три слабо светящихся шара, которые парят над военным кораблем.
Как отметили в Пентагоне, в настоящее время запись изучают специалисты военной разведки.
Ранее сообщалось, что Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО. Об этом сообщает телеканал CNN. Источник отмечает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США. Там не исключили, что они могут иметь земное происхождение и являться средствами разведки "потенциальных противников".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- США: КНДР в этом году может возобновить ядерные испытания
- МИД Швеции вызвал российского посла на фоне обвинений в хакерских атаках
- В Пентагоне признали подлинность видео с НЛО
- Эксперты назвали лучший продукт для перекуса
- АТОР: туры в Турцию летом подорожают на 25%
- Новое правило закупок грозит России дефицитом лекарств
- Пушков дал совет Байдену после его желания встретиться с Путиным
- Стало известно, как с помощью смартфона определить возраст человека
- Политологи считают, что разговор Путина и Байдена можно считать хорошим знаком
- Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у украинской границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru