В Пентагоне признали подлинность видео с НЛО

Инцидент произошел в 2019 году. Как сообщил Пентагон, запись подлинная, однако объяснить в военном ведомстве, откуда взялись неизвестные объекты, не смогли. В видео, которое сняли члены экипажа эсминца «Рассел», можно увидеть треугольный объект и три слабо светящихся шара, которые парят над военным кораблем.

Как отметили в Пентагоне, в настоящее время запись изучают специалисты военной разведки.

Ранее сообщалось, что Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО. Об этом сообщает телеканал CNN. Источник отмечает, что в июле обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами выразили в конгрессе США. Там не исключили, что они могут иметь земное происхождение и являться средствами разведки "потенциальных противников".

