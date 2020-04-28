Пентагон мог опубликовать кадры с НЛО, чтобы получить деньги от конгресса

Минобороны США опубликовало видео с «неопознанными объектами», которые были зафиксированы в разные годы. Отмечается, что видеозаписи летающих объектов не имеют секретности и были сделаны в период с 2004 по 2015 годы.

В заявлении Пентагона говорится, что, публикуя эти записи, военное руководство подтверждает их подлинность, чтобы избежать мифов. Ранее эти видеоролики были слиты в сеть и не имели официального подтверждения.

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил факты контактов лётчиков с НЛО и предположил, что Пентагон опубликовал эти кадры, чтобы получить деньги от американского конгресса.