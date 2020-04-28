Пентагон мог опубликовать кадры с НЛО, чтобы получить деньги от конгресса
Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев заявил в эфире НСН, что с НЛО контактировали также отечественные космонавты и лётчики.
Минобороны США опубликовало видео с «неопознанными объектами», которые были зафиксированы в разные годы. Отмечается, что видеозаписи летающих объектов не имеют секретности и были сделаны в период с 2004 по 2015 годы.
В заявлении Пентагона говорится, что, публикуя эти записи, военное руководство подтверждает их подлинность, чтобы избежать мифов. Ранее эти видеоролики были слиты в сеть и не имели официального подтверждения.
Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил факты контактов лётчиков с НЛО и предположил, что Пентагон опубликовал эти кадры, чтобы получить деньги от американского конгресса.
«Были неоднократные факты контактов наших лётчиков с НЛО. Но единой системы регистрации не существует. На уровне государства у нас за этим не следят и не регистрируют. В целом по миру единого подхода и инструкций нет. В России этим серьёзно занимались космонавты Георгий Гречко и Марина Попович. Зачем и почему Пентагон опубликовал эти кадры – неизвестно, видимо, им нужны от конгресса деньги на что-то», - сообщил лётчик-испытатель.
Он также призвал к созданию организации, занимающейся контактами с НЛО, под эгидой ООН.
«Человечеству определённо нужна организация, которая будет этим заниматься. Она должна быть международной и под эгидой ООН», - заявил Толбоев.
Ранее в Пентагоне оценили версию искусственного происхождения коронавируса COVID-2019 и посчитали её маловероятной. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Как заявил Милли, на основе тех разведданных, которые имеются у США, можно говорить о естественном происхождении вируса. При этом он добавил, что «мы не знаем наверняка».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Более 50 тысяч московских медиков проверили на иммунитет к коронавирусу
- Ученые назвали новые симптомы коронавируса
- Планам Польши арестовать активы «Северного потока-2» предрекли крах
- Минздрав расширил список препаратов против COVID-19
- Вспышки COVID-19 могут приобрести сезонный характер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru