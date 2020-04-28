Пентагон мог опубликовать кадры с НЛО, чтобы получить деньги от конгресса

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев заявил в эфире НСН, что с НЛО контактировали также отечественные космонавты и лётчики.

Минобороны США опубликовало видео с «неопознанными объектами», которые были зафиксированы в разные годы. Отмечается, что видеозаписи летающих объектов не имеют секретности и были сделаны в период с 2004 по 2015 годы.

В заявлении Пентагона говорится, что, публикуя эти записи, военное руководство подтверждает их подлинность, чтобы избежать мифов. Ранее эти видеоролики были слиты в сеть и не имели официального подтверждения.

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил факты контактов лётчиков с НЛО и предположил, что Пентагон опубликовал эти кадры, чтобы получить деньги от американского конгресса.

Пентагон усомнился в искусственном происхождении COVID-2019

«Были неоднократные факты контактов наших лётчиков с НЛО. Но единой системы регистрации не существует. На уровне государства у нас за этим не следят и не регистрируют. В целом по миру единого подхода и инструкций нет. В России этим серьёзно занимались космонавты Георгий Гречко и Марина Попович. Зачем и почему Пентагон опубликовал эти кадры – неизвестно, видимо, им нужны от конгресса деньги на что-то», - сообщил лётчик-испытатель.

Он также призвал к созданию организации, занимающейся контактами с НЛО, под эгидой ООН.

«Человечеству определённо нужна организация, которая будет этим заниматься. Она должна быть международной и под эгидой ООН», - заявил Толбоев.

Ранее в Пентагоне оценили версию искусственного происхождения коронавируса COVID-2019 и посчитали её маловероятной. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Как заявил Милли, на основе тех разведданных, которые имеются у США, можно говорить о естественном происхождении вируса. При этом он добавил, что «мы не знаем наверняка».

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ФОТО: Фото с сайта politros.com
ТЕГИ:Магомед ТолбоевНЛОПентагон
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