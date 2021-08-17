В Пентагоне подтвердили дату вывода американских войск из Афганистана
США намерены завершить вывод войск из Афганистана 31 августа, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. В американском оборонном министерстве подтвердили, что планы США по выводу военного контингента не изменились из-за того, что контроль в стране взяли боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Также к 31 августа завершится вывод других граждан США, в том числе, дипломатических работников, сказал Кирби.
Ранее сенатор Сергей Цеков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что у талибов с Россией хорошие отношения.
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