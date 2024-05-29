В Пентагоне не опровергли сообщения о потере своего БПЛА в Йемене

Представитель Пентагона не стал подтверждать или опровергать информацию о потере США беспилотника в небе на Йеменом, сообщает РИА Новости.

«Мы в курсе сообщений, но пока не можем ничего сообщить дополнительно», — сказал собеседник агентства.