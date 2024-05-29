В Пентагоне не опровергли сообщения о потере своего БПЛА в Йемене

Представитель Пентагона не стал подтверждать или опровергать информацию о потере США беспилотника в небе на Йеменом, сообщает РИА Новости.

«Мы в курсе сообщений, но пока не можем ничего сообщить дополнительно», — сказал собеседник агентства.

Хуситы сбили над Йеменом американский беспилотник MQ-9

На прошлой неделе военный представитель шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил в эфире телеканала «Аль-Масира», что силы ПВО хуситов сбили американский беспилотник MQ-9 над провинцией Эль-Байда в Йемене.

Позже в социальных сетях появились фотографии вооруженных мужчин, позирующих на обломках беспилотного летательного аппарата в пустынном ландшафте, передает «Радиоточка НСН».

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