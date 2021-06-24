В Пентагоне не комментируют инцидент с британским эсминцем в Черном море
Американское военное ведомство оставило без комментариев инцидент в Черном море с эсминцем британских ВМС Defender, сообщает ТАСС.
Запросы журналистов в Пентагоне были переадресованы в Минобороны Великобритании.
«Направляем вас к Соединенному Королевству с вопросами о его военных операциях», —говорится в сообщении Минобороны.
В Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепе на запрос не ответили.
Британский эсминец Defender специально нарушил территориальные воды России у берегов Крыма, подтвердил корреспондент BBC Джонатан Бил, находившийся на борту во время инцидента. Аудиозапись, сделанная на корабле, опубликована на сайте BBC.
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