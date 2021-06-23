Минобороны РФ: Британский эсминец грубо нарушил конвенцию ООН

В Минобороны России назвали грубым нарушением конвенции ООН действия эсминца ВМС Великобритании Defender в Черном море у мыса Фиолент, сообщает RT.

«Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца», - говорится в сообщении Минобороны.

При этом в российском военном ведомстве подчеркивают, что экипаж эсминца был предупрежден о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в российских территориальных водах, отмечает РИА Новости.

В Минобороны РФ призвали британскую сторону провести тщательное расследование этого инцидента. Ранее в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве.

