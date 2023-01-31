В Пентагоне допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

США привержены защите Южной Кореи и могут применить для этих целей обычное и ядерное оружие и средства противоракетной обороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Сопом.

В желании Сеула объединиться с Северной Кореей увидели подвох

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие», — отметил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что в прошлом году Северная Корея совершила «беспрецедентное» количество провокаций, которые дестабилизируют ситуацию в регионе, пишет RT. Вашингтон и Сеул осуждают подобные действия.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СШАЯдерное ОружиеПентагонЮжная Корея
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