Госдеп выделил 47,6 млн долларов на помощь в разминировании Украины

Государственный департамент Соединенных Штатов выделил 47,6 млн долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, заявил во время брифинга представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

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«Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании», — сказал дипломат.

Ранее координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН рассказал о процессе восстановления городов Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
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