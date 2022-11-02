Госдеп выделил 47,6 млн долларов на помощь в разминировании Украины
Государственный департамент Соединенных Штатов выделил 47,6 млн долларов американской компании для помощи в разминировании Украины, заявил во время брифинга представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании», — сказал дипломат.
Ранее координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН рассказал о процессе восстановления городов Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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