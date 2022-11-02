Госдеп выделил 47,6 млн долларов на помощь в разминировании Украины

«Сегодня мы объявляем о выделении 47,6 миллиона долларов Tetratec Inc из Пасадены, Калифорния, для предоставления срочной помощи Украине в разминировании», — сказал дипломат.

Ранее координатор Госдумы по работе с Луганской народной республикой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пресс-центре НСН рассказал о процессе восстановления городов Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

