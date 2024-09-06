В Пентагоне анонсировали пакет военной помощи Украине на $250 млн
Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Киеву 6 сентября. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Президент... сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — заявил министр обороны США на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.
В конце августа Вашингтон анонсировал пакет военной помощи Киеву на сумму $125 млн. Байден уточнял, что США передадут украинским военным ракеты ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты, мобильные ракетные системы и боеприпасы, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru