В партии Зеленского предложили переименовать Россию

Украине следует переименовать Россию в Московию, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, каждая нация сама решает, как называть соседей. Он привел в пример названия Германии в разных языках — русском, французском и украинском.

"Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – "Германия", а мы – "Нимеччина". И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?" — спросил Потураев.

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"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство, или Московия, <…> и не обижались", — заявил Потураев, ссылаясь на "документы".

Ранее один из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в интервью украинскому каналу «112» выразил мнение, что деятельность украинских властей уже очень скоро приведёт страну к катаклизму и «мегасдвигу».

Он считает, что политика Зеленского и его команды заводит страну в экономический тупик. «Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо», - заявил Рабинович. Политик не исключает новых парламентских и президентских выборов, если в экономике Украины ничего не изменится.

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Фото: facebook.com
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