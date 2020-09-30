В партии Зеленского предложили переименовать Россию

"Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство, или Московия, <…> и не обижались", — заявил Потураев, ссылаясь на "документы".

Ранее один из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в интервью украинскому каналу «112» выразил мнение, что деятельность украинских властей уже очень скоро приведёт страну к катаклизму и «мегасдвигу».

Он считает, что политика Зеленского и его команды заводит страну в экономический тупик. «Если их не остановить, то, к сожалению, будет очень плохо», - заявил Рабинович. Политик не исключает новых парламентских и президентских выборов, если в экономике Украины ничего не изменится.

