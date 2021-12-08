В парламенте Турции депутаты подрались с оппозиционерами

В парламенте Турецкой Республики депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) подрались с представителями оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Трансляция собрания велась на официальном сайте парламента.

По данным источника, конфликт произошел после того, как депутат от НРП Эркан Айдын поинтересовался у главы МВД страны Сулеймана Сойлу, для чего он пользовался самолетом одного из знаменитых турецких бизнесменов Сезгина Барана Коркмаза. По некоторым данным, предприниматель бежал из Турции после обвинений в отмывании денег. Сейчас он арестован в Австрии.