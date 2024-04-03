В парламент Грузии внесли проект закона об иноагентах
Правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент страны законопроект об иностранных агентах, сообщается на официальном сайте законодательного органа.
Документ получил название «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект касается юридических лиц и СМИ, доходы которых на 20% состоят из поступлений от иностранных источников.
Такие организации должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Им придется отразить доходы в специальной декларации.
В марте 2023 года парламент Грузии одобрил законопроект об иноагентах в первом чтении. После этого в Тбилиси начались массовые протесты. В итоге власти отозвали документ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru