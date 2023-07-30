В Париже заявили о решимости Макрона защитить французов в Нигере

В канцелярии отметили, что Макрон «не потерпит атаки против Франции и ее интересов». Париж будет реагировать «немедленно и неукоснительно», подчеркнули в Елисейском дворце.

Демонстранты в Нигере в воскресенье подожгли здание посольства Франции. У диппредставительства состоялась акция протеста, в которой участвовало около тысячи человек.

В Нигере 26 июля произошел военный переворот. Мятежники провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани, передает «Радиоточка НСН».

