Протестующие в Нигере потребовали закрыть иностранные военные базы

Демонстранты в столице Нигера Ниамее потребовали закрыть в стране все иностранные военные базы, передает агентство AFP.

Совбез ООН осудил попытку смены власти в Нигере и призвал освободить президента

Протестующие собрались у посольства Франции. Они сорвали с ворот диппредставительства табличку и попытались проникнуть на территорию миссии.

Демонстранты держат в руках плакаты с призывами закрыть иностранные военные базы. Они заявили о поддержке военных, захвативших власть в стране 26 июля.

Как сообщает «Радиоточка НСН», военные провозгласили главой Нигера генерала Абдурахмана Тчиани. Действие конституции страны приостановлено.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Задержанный в Нигерии российский транспортный самолет с французским военным грузом
ТЕГИ:ФранцияВоенные БазыВоенный ПереворотАфрика

Горячие новости

Все новости

партнеры