Протестующие в Нигере потребовали закрыть иностранные военные базы
30 июля 202314:43
Демонстранты в столице Нигера Ниамее потребовали закрыть в стране все иностранные военные базы, передает агентство AFP.
Протестующие собрались у посольства Франции. Они сорвали с ворот диппредставительства табличку и попытались проникнуть на территорию миссии.
Демонстранты держат в руках плакаты с призывами закрыть иностранные военные базы. Они заявили о поддержке военных, захвативших власть в стране 26 июля.
Как сообщает «Радиоточка НСН», военные провозгласили главой Нигера генерала Абдурахмана Тчиани. Действие конституции страны приостановлено.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru