В Париже затопило здание Национального собрания
10 октября 202412:24
Здание Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции в Париже оказалось затоплено из-за сильного дождя. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Строение находится в VII округе Парижа, в нем расположены приемные парламентариев. Из-за затопления депутатов и их помощников пришлось эвакуировать.
Ранее в Париже объявили экстренный уровень погодной опасности из-за циклона «Кирк». Горожан предупредили о возможных наводнениях, перебоях в электросети, проблемах в работе транспорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru