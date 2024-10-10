В Париже затопило здание Национального собрания

Здание Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции в Париже оказалось затоплено из-за сильного дождя. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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Строение находится в VII округе Парижа, в нем расположены приемные парламентариев. Из-за затопления депутатов и их помощников пришлось эвакуировать.

Ранее в Париже объявили экстренный уровень погодной опасности из-за циклона «Кирк». Горожан предупредили о возможных наводнениях, перебоях в электросети, проблемах в работе транспорта.

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ФОТО: ТАСС / Виктор Иванов
ТЕГИ:ЗатоплениеФранцияПариж

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