В Париже закрыта Эйфелева башня

Одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня – закрыта из-за забастовки обслуживающего персонала, об этом пишет газета Le Figaro. Поводом для акции стала пенсионная реформа во Франции. Протесты начались в стране еще в декабре, и с тех пор достопримечательность закрывается уже в третий раз. Представители компании, обслуживающей Эйфелеву башню, отметили, что из-за забастовки они не смогут обеспечить посетителям безопасность на должном уровне.

Отмечается, что проект пенсионной реформы может быть представлен сегодня на заседании французского кабмина. Одним из спорных пунктом является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Таким образом система исчисления пенсии будет приведена к единому стандарту. Сейчас, напомним, во Франции существует 42 пенсионных программы.