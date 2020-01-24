В Париже закрыта Эйфелева башня
Одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня – закрыта из-за забастовки обслуживающего персонала, об этом пишет газета Le Figaro. Поводом для акции стала пенсионная реформа во Франции. Протесты начались в стране еще в декабре, и с тех пор достопримечательность закрывается уже в третий раз. Представители компании, обслуживающей Эйфелеву башню, отметили, что из-за забастовки они не смогут обеспечить посетителям безопасность на должном уровне.
Отмечается, что проект пенсионной реформы может быть представлен сегодня на заседании французского кабмина. Одним из спорных пунктом является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Таким образом система исчисления пенсии будет приведена к единому стандарту. Сейчас, напомним, во Франции существует 42 пенсионных программы.
Ранее НСН писала, что в Париже объявили о запрете протестов на улицах города 31 декабря. Соответствующий указ был издан полицией. В нем отмечается запрет на любые демонстрации в центральных районах города. Сообщалось, что в новогоднюю ночь за безопасностью по всей стране следили сто тысяч полицейских.
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