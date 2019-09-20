В Париже умер актер Шарль Жерар

Известный французский актер Шарль Жерар скончался в возрасте 96 лет в столице Франции. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Причины смерти не сообщаются. Известно, что артист умер в одном из госпиталей Парижа.

Российскому зрителю Жерар известен по таким фильмам как «Чудовище», «Игрушка», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» и другим. Издание отмечает, что он был близким другом Жан-Поля Бельмондо. По информации Le Figaro, они дружили более 70 лет.







