В Париже умер актер Шарль Жерар
20 сентября 201900:47
Известный французский актер Шарль Жерар скончался в возрасте 96 лет в столице Франции. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Причины смерти не сообщаются. Известно, что артист умер в одном из госпиталей Парижа.
Российскому зрителю Жерар известен по таким фильмам как «Чудовище», «Игрушка», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» и другим. Издание отмечает, что он был близким другом Жан-Поля Бельмондо. По информации Le Figaro, они дружили более 70 лет.
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